القاضي ابرهيم: لن أخضع لأية ضغوط في تحقيقات المالية العامة

في لقاء جمعه ليل امس مع عدد من الاعلاميين، القى المدعي العام المالي الدكتور علي ابرهيم الضوء على مسار التحقيقات الذي بدأها اخيراً في شأن الإخبار الذي تسلمه عن “تلاعب حصل في قيود حسابات المالية العامة”، وقال انه ماض في هذه التحقيقات حتى النهاية، وانه لن يخضع لاية ضغوط قد يتعرض لها لثنيه عن ذلك، وانه لن يقف امامه شيء في سبيل جلاء كل الحقائق المتصلة واطلاع الرأي العام عليها.

واشار مجدداً الى انه تسلم من النائب حسن فضل الله المستندات والوثائق التي سبق له وعرضها في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الاسبوع الماضي في مجلس النواب، وذكر انها انطوت على مخالفات فاضحة وتلاعب في قيود المالية العامة. وقال القاضي ابرهيم: “انا استوضحته (النائب فضل الله) ودققت معه بشكل اوّلي وفق الاصول في هذه المستندات والوثائق التي بحوزته وفي المعطيات التي يقول انه يملكها، ومن ثم شرعت على الفور في اجراء التحقيقات اللازمة”.

وكشف ابرهيم عن انه “في اطار التحقيقات في هذا الإخبار استمعت الى موظفة ذات صلة في وزارة المال، وكل ذلك بداية والتحقيقات مفتوحة ومستمرة الى النهاية كما سبق وقلت”. واكد استطراداً انه يعكف على النظر والتحقيق في هذا الملف بصفته ملفاً قضائياً صار امامي، وانه بالتالي يعمل في معزل تماماً عما يحصل من هرج ومرج وسجالات حيال هذا الملف خارج مقر وزارة العدل.

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واستدرك ابرهيم: “انا اعمل بكل روية وهدوء وسكينة ووفق ما تمليه الاصول القانونية، ومن البديهي انني سأحيط وسائل الاعلام والرأي العام وكل الجهات الرسمية المختصة، علماً بنتائج ما شرعت به سواء كانت سلبية ام ايجابية. وباختصار لا مجال للفلفة الموضوع كما يتخوّف البعض”.

ورداً على سؤال، قال القاضي ابرهيم انه لا يظن ان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان كان يقصد القضاء ودوره عندما تحدث في الآونة الاخيرة عن “خطوط حمر”.

واعلن رداً على سؤال آخر انه سيستمع الى ما قاله المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني في مؤتمره الصحافي اخيراً، “واذا كان هناك مادة للملاحقة فسأتابعها”. وخلص الى القول “ان الفاسد ينتمي الى طائفة الفساد”.