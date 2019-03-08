عون وقع مرسوما لانتخاب نائب عن المقعد السني في طرابلس في 14 نيسان

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 38 من الدقائق المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 216

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني في 14 نيسان المقبل حسب النظام الاكثري. المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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