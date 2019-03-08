كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير حقوقي يعرّي الحوثيين والحصار الأطول في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، توثيق آلاف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الموالية لطهران في تعز منذ بدء الأزمة.

وسلط التقرير المعنون بـ"تعز.. الحصار الأطول في التاريخ"، (سلط) الضوء على حصار مليشيا الحوثي للمدينة خلال 1441 يوما حتى نهاية يناير الماضي، وهو أطول حصار في تاريخ الحروب مازال مستمرا حتى اليوم.

وبحسب التقرير الذي نوقش على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فقد استطاع الفريق الميداني للمركز توثيق نحو 27607 انتهاكا، فيما وصل عدد القتلى نحو إلى 3279 مدنيا؛ بينهم 714 طفلا و402 امرأة.

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وتحتل تعز صدارة الأرقام في عدد الجرحى باليمن ويضاعف من آلام الجرحى الحصار الحوثي المطبق على مدينة تعز الأمر الذي فاقم من وضعهم المأساوي بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بلغ عدد الجرحى 16402 مدنيا بينهم 1756 طفلا وطفلة و 249 امرأة.

ووصل عدد المختطفين في محافظة تعز خلال 1441 يوما الممتدة من ( 21 مارس 2015 وحتى 31 يناير 2019 ) نحو 221 مدنيا، اختطفت ميليشيات الحوثي 196 منهم، واختطف مسلحون خارج إطار الدولة 17 آخرين وقام مجهولون باختطاف 8 مدنيين.

وأورد التقرير أن ما يزيد من حجم المعاناة هو عدم التفات العالم لهذه المأساة، على الرغم من فداحة ما تقوم به ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد.