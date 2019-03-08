بعد ثلاثة أشهر.. رفع عدد قطارات “البراق” إلى 20 في اليوم

بعد ثلاثة أشهر من انطلاقة الخط الفائق السرعة، كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه ابتداء من اليوم الجمعة، سيتم الرفع من عدد القطارات من 18 قطار إلى 20 قطار.
وأوضح المصدر، أن القطارات الـ20 ستكون في الإتجاهين، وسيتم أيضا، تعديل مواعيد القطارات مع تحسين وتيرتها ومرونتها.
وكشف “ONCF” في بلاغ سابق، عن حجم الإقبال على القطار الفائق السرعة “البراق”، منذ انطلاقة استغلاله التجاري في 26 نونبر الماضي.
وأقلت قطارات البراق أكثر من 600 ألف مسافر، خلال ثلاثة أشهر، مسجلة بذلك “تطورا متواصلا من أسبوع إلى أسبوع وشهر تلو الآخر”.
واعتبر المكتب، أن البراق “استطاع أن يحظى منذ البداية بإعجاب المسافرين بفضل التقليص الكبير في مدة السفر، وتقديم خدمات متميزة بالمحطات وعلى متن القطارات، وتسجيل دقة في المواعيد (نسبة انتظام تتعدى 93%)، وأثمنة جذابة أقنعت مختلف الشرائح من الزبناء”.
وأفاد المصدر، بأنه بعد ثلاثة أشهر من الاستغلال التجاري، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد للمسافرين وإرضاء حاجيات تنقلاتهم، سيتم الرفع من عدد قطارات البراق من 18 قطارا إلى 20 قطارا في اليوم في الإتجاهين، كما سيتم تعديل مواعيد القطارات مع تحسين وتيرتها ومرونتها.
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