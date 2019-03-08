مداشر بني حرشان.. مغاربة يعيشون حياة القرون الوسطى.. لا طرق ولا مدارس ولا مستشفيات -ربورتاج

فيديو: يونس الميموني

تعاني مداشر جماعة بني حرشان، في إقليم تطوان، من وطأة العزلة، والتهميش، بسبب غياب المسالك الطرقية، التي تربط المداشر الموجودة على مستوى النفوذ الترابي للجماعة بالمرافق الحيوية.

ويشتكي عدد من سكان مداشر جماعة بني حرشان من غياب الطرقات، خصوصا في فصل الشتاء، إذ يستحيل عليهم عبور المسالك الوعرة، للوصول إلى السوق، أو المؤسسات التعليمية، الموجودة في المنطقة .

ومنذ أكثر من 21 سنة، والسكان يطالبون رئيس الجماعة بفك العزلة على هذه المداشر، لكن من دون مجيب.

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ويضطر السكان، في حالة المرض، حمل المريض في “محمل الأموات”، وقطع كيلومترات للوصول إلى باحة السوق، حيث تنتظره هناك سيارة إسعاف، تقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس في طنجة، أو مستشفى سانية الرمل في تطوان.

ويعاني شباب المنطقة البطالة، وغياب مراكز التكوين المهني.

بالإضافة إلى ضعف البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية الموجودة، كالمرافق الصحية، والساحات، ناهيك عن وجود إعدادية واحدة تبعد عن هذه المداشر بساعات.