وزارة الرياضة توزع 700 مليون على أندية الكرة لتسريع التحول لشركات رياضية – فيديو

قررت وزارة الشباب والرياضة، دعم أندية البطولة الاحترافية في قسمها الأول، بمنحة مهمة مقدرة في 700 مليون سنتيم لكل نادي، وذلك من أجل مساعدته على الإسراع في وتيرة التحول من نادي رياضي إلى شركة رياضية، مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

هذا القرار، أعلن عنه كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقداه، مساء أمس الخميس، بمقر الوزارة بالرباط، مع رؤساء أندية النخبة وبعض الأندية والعصب الجهوية، من أج لتدارس موضوع التحول لشركات رياضية.

وسيستفيد من هذه المنحة، التي سيتم صرفها على 3 مراحل، 250 مليون سنتيم، في المرحلة الأولى، 250 مليون أخرى في المرحلة الثالثة، ثم 200 مليون سنتيم في المرحلة الثالثة، سيستفيد منها فقط الأندية المستوفي للشروط التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.

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وفي تصريح تلفزي له، بعد هذا الاجتماع، قال فوزير لقجع، رئيس جامعة الكرة، إن اللجنة الخاصة بمراقبة تحول الأندية إلى شركات رياضية، والتي أنشأت سنة 2016 قد حققت جميع الأهداف التي رسمتها، مشددا على الأندية ستمر الآن إلى مرحلة السرعة القصوى من أجل استيفاء كل الشروط، وذلك بهدف الرقي بالممارسة الكروية في المغرب.