القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض طائرة بدون طيار تابعة للمليشيات الحوثية الانقلابية، فوق مدينة أبها جنوب المملكة العربية السعودية.
وصرح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة (١٢:٢٤) بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على المناطق السكنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.
وأوضح المالكي، أنه من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية).
وحذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للمناطق المدنية والمدنيين، مضيفة أن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة حوثية بدون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.