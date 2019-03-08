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مذكرات توقيف بحق 20 شخصاً إخترقوا قيادة البحرية التركية

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الان تتابع مذكرات توقيف بحق 20 شخصاً إخترقوا قيادة البحرية التركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

أعلن ممثلو الإدعاء في العاصمة التركية انقرة، عن اصدار مذكرات اعتقال بحق 20 عضوا يزعم بأن لهم صلة بجماعة فيتو ومشتبه في اختراقهم قيادة القوات البحرية.

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وقال ممثلو الادعاء في بيان إن المشتبه بهم مطلوبون بموجب مذكرة اعتقال لكونهم أعضاء وما يسمى بـ “أئمة سريين” في منظمة فتح الله جولن الارهابية (فيتو) حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وتتهم تركيا منظمة فيتو التابعة لجولن المقيم في الولايات المتحدة بتنظيم الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ، والذي خلف 251 قتيلاً و 2200 جريح.

وتتهم تركيا أيضا منظمة فيتو بالوقوف وراء حملة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية ، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء ونفى جولن هذه الاتهامات.

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