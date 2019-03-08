"الوزراء" ينشر فيديو لمقترح استراتيجية الحكومة لتحفيز ومضاعفة الصادرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، فيديو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة. Advertisements كما نشر المجلس فيديو لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان بالقاهرة؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى مصر.

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