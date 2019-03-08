جهود البعثة المصرية في إيران تنجح في الإفراج عن المحتجزين المصريين بطهران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يواصل مكتب رعاية المصالح المصرية في إيران جهود الإفراج عن مواطنين محتجزين في طهران ، زعمت السلطات الإيرانية دخولهم مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي، ونجح طاقم البعثة المصرية برئاسة السفير ياسر عثمان بالإفراج أمس عن آخر مواطنين مصريين.

وحول جهود البعثة المصرية، علمت اليوم السابع، أنه تم تقديم المساعدة القانونية للمواطنيين ودفع الغرامات المفروضة عليهم علي خلفية دخولهما المياه الاقليمية الإيرانية علي متن مركب سياحي، كما تم خلال الأيام الماضية ترتيب زيارة قنصلية لهما من قبل مندوب للبعثة المصرية في سجن بندر عباس...