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فى اليوم العالمي للمرأة .. منظمة العمل الدولية: النساء يعاقبن بسبب الإنجاب

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كتب محمد رضا

قالت منظمة العمل الدولية إن الفجوات بين الجنسين فى ميدان العمل لم تشهد أى تحسن يُذكر منذ 20 عامًا، محذرة من أن العاملات لا يزلن يخضعن للعقاب بسبب إنجاب ورعاية أطفالهن، وأشار تقرير للمنظمة، صدر قبل اليوم العالمي للمرأة، الذى يحتفل به فى 8 مارس، إلى أن 1.3 مليار امرأة كن يعملن فى 2018 مقارنة بـمليارى رجل، وهو ما يمثل تحسنًا أقل من 2% خلال الـ27 سنة الماضية.

وجاء فى تقرير منظمة العمل الدولية أن "النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف فى القمة، وهو وضع لم يتغير إلا قليلا فى السنوات الثلاثين الماضية، بالرغم من أنهن من المرجح أن يكن أفضل...

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