التموين تحذف رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات

كتب- محمود علي:

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكدًا أن نواب البرلمان في المرحلة المقبلة.

وأوضح مدكور، خلال حديثه لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه جرى حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تمويني.

وأضاف أنه جرى استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش، مؤكدًا: "الفترة المقبلة سيتم النظر...