النشرة: قطع الطريق عند مثلث النبي عثمان احتجاجا على قرار وقف الكسارات

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "قطع طريق بعلبك الهرمل عند مثلث النبي عثمان من قبل اصحاب الكسارات والشاحنات التي تعمل فيها احتجاجا على قرار وزارة الداخلية وقف الكسارات".

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