عقدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي جلسة استماع بعنوان "وضع الرهائن في إيران"، أدلى فيها عمر، الابن الأصغر لنزار زكا، بشهادته، طالبا من الإدارة الأميركية "اتخاذ كل التدابير القانونية والدبلوماسية المتاحة لجمع شملنا مع والدنا".
من جهته، ناشد رئيس اللجنة تيد دويتش الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء بعائلة زكا ووضعها في صورة الخطوات التي تقوم بها الإدارة من اجل المخطوفين. وأفاد بأن اللجنة ستقدم مشروع قانون جديدا للكونغرس لمعاقبة كل المشاركين في اختطاف الاميركيين والمقيمين الدائمين.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل نزار زكا يطالب الكونغرس باتخاذ التدابير القانونية والدبلوماسية لإطلاق والده من سجون ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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