وجه النائب السابق أمل ابو زيد في يوم المرأة العالمي "تحية الى المرأة اللبنانية التي تضحّي وتربّي وتعلّم وتساند العائلة في كل مراحل الحياة ".واضاف " لا بدّ من التذكير بضرورة تمكين المرأة لاسيما في الحياة السياسية، فكما هي نصف المجتمع كذلك ينبغي أن تكون نصف الحكومة ونصف البرلمان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد: ينبغي أن تكون المرأة نصف الحكومة ونصف البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.