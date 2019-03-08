الطبش هنأت المرأة في عيدها:سنسعى لتعديل القوانين المجحفة بحقها

هنأت عضو "كتلة المستقبل" النائب رولا الطبش المرأة في عيدها قائلة :" بالمناسبة، أوجه التحية الى المرأة بيومها من اجل تحقيق الحرية والمساواة، والحصول على حقوقها، فأنت نصف المجتمع، وليس من المقبول تهميشك، وطالما هناك قوانين مجحفة او "ظالمة" سنسعى لتعديلها. وأكبر انتصار للمرأة اللبنانية هو عندما تمنح جنسيتها لأطفالها، وان شاء الله سنحققه سويا".

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