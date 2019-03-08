الحواط: لإقرار المزيد من الحقوق الطبيعية للمرأة اللبنانية

رأى النائب زياد الحواط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "في يوم المرأة العالمي ومع الأرقام الصادمة عن واقع المرأة اللبنانية ، من الضروري تحقيق التوازن الاجتماعي بإقرار المزيد من الحقوق الطبيعية والبديهية للمرأة اللبنانية. ‏هكذا نبني لبنان السليم العادل".

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