المرعبي في يوم المرأة العالمي: نجدد الحب والاحترام لدورك

أشار عضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعبي بمناسبة يوم المرأة العالمي الى ان "ارادتك الصلبة في النضال والتفاني من أجل قضايا الانسانية والوطنية والامومة في المقدمة، في يومك العالمي نجدد الحب والاحترام لدورك العظيم".

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