جريصاتي أكد اهمية التعاون مع الاتحاد الاوروبي و UNDP في المجال البيئي

عرض وزير البيئة فادي جريصاتي مع وفد من الاتحاد الاوروبي برئاسة السفيرة كريستينا لاسن للتعاون القائم بين الاتحاد ووزارة البيئة وسبل تفعيل هذا التعاون لمواجهة عدد من التحديات وتطوير المشاريع البيئية. وفي مناسبة يوم المرأة العالمي قدّم الوزير جريصاتي الى السفيرة لاسن زهرة عربون محبة وتقدير للمرأة ولعطاءاتها.

كذلك التقى وزير البيئة الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو في حضور مسؤولة قسم البيئة والطاقة في البرنامج جيهان سعود ومستشارة الوزير منال مسلّم وجرى التداول في مشاريع التعاون بين وزارة البيئة وUNDP.ورحّب جريصاتي بهذا التعاون وتمّ تقويم للمشاريع والدراسات المنجزة اضافة الى العمل على مشروع مكافحة التلوث في حوض الليطاني وبحيرة القرعون.وقدّم وزير البيئة لكل من مويرو وسعود زهرة في يوم المرأة العالمي عربون محبة وتقدير.