فرنجية: إلى جانب كل امرأة في معركتها لكسب حقوقها

أكد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي انه "إلى جانب كل امرأة في معركتها لكسب حقوقها وتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية".

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