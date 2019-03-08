استقبل رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، الدكتورة رولا دشتي وكان الاجتماع مناسبة للتعارف واستعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة اضافة الى نشاط ومشاريع الاسكوا في لبنان والمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة يستقبل الامينة التنفذية للاسكوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.