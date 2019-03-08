ابي رميا: المرأة اللبنانية جديرة بأن تبني بلدا

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى أن "المرأة اللبنانية جديرة بأن تبني بلدا، أن تأخذ قرارات، أن تربي أجيالا، أن تشرع قوانين، أن تنفذ مشاريع، أن تستلم مناصب.. أن... وأن... وأن... وأن تبقى مميزة لأنها لبنانية".

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