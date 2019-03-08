روكز مغردا: لبنان بحاجة الى روح المرأة لاستقامة مؤسساته

أشار النائب شامل روكز في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "إذا قمت بتعليم رجل، تقوم بتعليم شخص واحد. لكن إذا قمت بتعليم امرأة، تقوم بتعليم أمة. فمن له الفضل في تربية وبناء الاجيال، يلعب دورا أساسيا في بناء وطن. لبنان بحاجة الى هذه الروح لاستقامة مؤسساته، فتقدمي وتبوئي أعلى المراكز ولا تدعي أحدا يقنعك عكس ذلك".

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