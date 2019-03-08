الصفدي دعت جميع النساء الى الايمان بأنفسهن وعدم الاستسلام

أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة فيوليت خيرالله الصفدي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المرأة اثبتت جدارتها وقدراتها في مختلف الميادين، وهي اليوم تعتبر شريكة الرجل في صنع القرار. لكن يبقى جزء كبير من العالم حيث تعاني فيه من القوانين المجحفة غير المنصفة أو حتى غياب للقوانين. لذا ادعو جميع النساء الى الايمان بأنفسهن وعدم الاستسلام وعندها لن يقوى عليهن مستحيل".

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