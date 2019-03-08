وزير الري يتسلم دعوة لحضور المجلس الاستشاري المصري الهولندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تسلم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري دعوة من وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية ميلاني شولتس فان للمشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، والذي سيعقد بهولندا خلال يومي 17 و18 أبريل القادم.

وذكر بيان لوزارة الري اليوم الجمعة، أن الدعوة سلمها لورن ويستهوف السفير الهولندي بالقاهرة خلال لقائه مع وزير الموارد المائية والري.

وبحث عبدالعاطي مع السفير الهولندي أوجه ومجالات التعاون بين الحكومة الهولندية ومصر في مجال إدارة المياه والمجالات الأخرى التي تتصدر أولويات الحكومة المصرية.

وأكد وزير الري أهمية التعاون المصري الهولندي، واستعراض إدخال نظم الري الحديث، مشيرا إلى بعض التجارب التي تمت في هذا المجال والمطلوب التوسع في تطبيقها.

Advertisements

ولفت إلى بعض التجارب الحالية التي تجريها الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات المعنية والمراكز البحثية للتوسع في زراعة القمح بالمياه المالحة، موضحا أنه من ضمن الأولويات أيضا تحسين نوعية المياه كأحد المحاور الهامة في استراتيجية مصر 2050 .

وأشار إلى أهمية وجود شبكات لمراقبة نوعية المياه على المستويات المختلفة، وكذلك دعم التنسيق بين الشبكات القائمة لرصد نوعية المياه في نهر النيل والمجاري المائية.

في سياق متصل، تم التطرق لمشروع حماية وتطوير شواطئ بورسعيد، والذي تمت له دراسات مبدئية من خلال المجلس الاستشاري المصري الهولندي، وأوضح وزير الري أنه يرحب بإجراء دراسات تفصيلية حول هذا المشروع، وقد يساعد برنامج التعاون المشترك الجديد بين الجانبين في تلك الدراسات.

من جانبه، قال السفير الهولندي إن بلاده تبحث تعزيز أوجه مجالات التعاون مع مصر في مجال إدارة المياه، مؤكدا أن فريقا من الحكومة الهولندية سيزور مصر خلال النصف الأول من أبريل القادم للتشاور مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية حول مجالات هذا التعاون .