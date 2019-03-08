​محافظ القاهرة: إزالة 40 مبنى مخالف بالشرابية والخليفة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نفذت أجهزة الأحياء بمحافظة القاهرة، 40 إزالة لمبان تشكل خطورة داهمة بأحياء الشرابية والخليفة ومبان مخالفة وبدون ترخيص، وإزالات بالمهد ورفع إعلانات مخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق. وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال -في تصريحات الجمعة-، أنه تم خلال الأسبوع الماضي التصدي في المهد لـ5 محاولات للبناء المخالف بأحياء شبرا وحدائق القبة والأميرية وحالتين بالمعصرة، وكذلك تم استرداد قطعة أرض وإزالة التعديات عليها بحى طرة.

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