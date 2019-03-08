- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:
كشف الموقع العسكري المتخصص "جلوبال فاير باور"، عن تصنيف أقوى جيوش العالم في عام 2019، والذي احتل فيه الجيش المصري المركز الثاني عشر عالميًا، والأول عربيا وإفريقيا.
وقال الموقع العسكري المتخصص إن مصر تمتلك واحدًا من أكبر الجيوش في القارة الأفريقية مع تزايد الصناعة العسكرية المحلية.
وأعدّ موقع "جلوبال فاير باور" التصنيف مُعتمدًا على 55 عاملا لتحديد "مؤشر القوة" لكل جيش. ولا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا المستخدمة.
وأوضح الموقع أن صيغة الترتيب تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأولى عربياً".. ننشر ترتيب مصر في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2019 (إنفوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.