محمد اسماعيل - القاهرة - كراتشي- (د ب ا):
أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنه سوف يتم بعد ظهر اليوم الجمعة إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل،بحسب قناة"جيو نيوز"الإخبارية الباكستانية.
كان قد تم إغلاق المجال الجوي في الشهر الماضي عقب تصاعد التوتر مع الهند ، ثم اعيد فتحه جزئيا يوم الجمعة الماضي .
ويأتي الفتح الكامل للمجال الجوي الباكستاني بعد تخفيف نسبي للتوترات مع الهند.
كانت حدة التوتر بين الدولتين النوويتين قد تصاعد منذ هجوم انتحاري في كشمير الهندية ، أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.
وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يتم تسليمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بشكل كامل اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.