باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بشكل كامل اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كراتشي- (د ب ا):

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنه سوف يتم بعد ظهر اليوم الجمعة إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل،بحسب قناة"جيو نيوز"الإخبارية الباكستانية.

كان قد تم إغلاق المجال الجوي في الشهر الماضي عقب تصاعد التوتر مع الهند ، ثم اعيد فتحه جزئيا يوم الجمعة الماضي .

Advertisements

ويأتي الفتح الكامل للمجال الجوي الباكستاني بعد تخفيف نسبي للتوترات مع الهند.

كانت حدة التوتر بين الدولتين النوويتين قد تصاعد منذ هجوم انتحاري في كشمير الهندية ، أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يتم تسليمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.