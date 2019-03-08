كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" وأول وزيرة داخلية في العالم العربي يغرّدان بيوم المرأة العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرد رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بمناسبة يوم المرأة العالمي معتبرا عدم الاستفادة من طاقات المرأة خسارة وطنية، فيما أشادت وزيرة الداخلية اللبنانية بالتكافؤ والمساواة بين الجنسين.

وغرّد الحريري على حسابه في تويتر قائلا: "نلتزم مواصلة العمل من أجل المساواة في الحقوق كما في الواجبات بين المواطنين وتمكين المرأة من قيادة القطاعات كافة، لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي والتوازن في مجتمعنا، لأن تفويت الإفادة من هذه الطاقة هو خسارة وطنية".

كما غردت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، ريا الحسن، عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "في يوم المرأة العالمي، لا بد من تحية مزدوجة، الأولى للمرأة اللبنانية التي أفتخر بها وأدعوها لتقديم المزيد من النجاحات والإنجازات، والثانية للرجل اللبناني الذي بات يؤمن اكثر فاكثر بضرورة تكافؤ الفرص والتساوي بالحقوق بين الجنسين. معا نحو التكامل لتحقيق نمو مستدام في مجتمعنا".

ويذكر أن ريا الحسن هي أول وزيرة داخلية من الجنس اللطيف في العالم العربي. ولكن يجدر الذكر أن أول امرأة في الوطن العربي تشغل منصبا وزاريا هي الدكتورة العراقية نزيهة جودت الدليمي، حيث عينت بمنصب وزيرة البلديات والأشغال في الحكومة العراقية عام 1959.