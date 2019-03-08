كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تنظيم مشترك".. الإمارات تكشف للمرة الأولى العلاج الوحيد لحل أزمة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الحدث الذي يمكن أن يكون العلاج الوحيد لحل الأزمة مع قطر، والتي بدأت منذ قطع العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، اللواء محمد خلفان الرميثي، في تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس الخميس، إن "تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 بالمشاركة مع قطر يمكن أن يكون العلاج للأزمة القائمة في الخليج".

وطالب الرميثي، في رسالة موجهة للقطريين بضرورة تنحية الأزمة الدبلوماسية جانبا والتركيز على كرة القدم، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية.

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وكانت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، قالت إنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022، خاصة في ظل هذه الظروف.

وأوضحت الخاطر، في تصريحات تلفزيونية، أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وتأتي تصريحات الخاطر، بعد تلميحات من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، الذي قال إنه من الصعب تنظيم كأس العالم في قطر وحدها، في إشارة إلى رغبة الفيفا في مشاركة دول الجوار.

بدورها، كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "فيفا" يدرس اقتراحا بتوسيع بطولة كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا بدلا من 32، مع احتمال لعب بعض المباريات في الكويت وعمان.