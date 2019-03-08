كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر تنجح في تحرير مواطنين بعد احتجازهما في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن نجاحها في الإفراج عن مواطنين مصريين احتجزتهما طهران بعد دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب، بدون تصريح.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن جهودها "تكللت بالنجاح" في الإفراج عن المواطنين، وقالت إن سبب احتجازهما هو دخولهما "غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية".

وأوضحت الوزارة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أنها أنهت كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وأشارت إلى أن المواطنين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، وأنها تأكدت من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.