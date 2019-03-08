ترامب يخطئ في اسم مدير "أبل".. ويفجر موجة سخرية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أثارت زلة لسان ترامب العديد من ردود الفعل الساخرة

وحسب موقع "فوكس نيوز"، فإن ترامب نادى تيم كوك بـ"تيم أبل"، في إشارة إلى اسم الشركة التي يديرها، وذلك خلال اجتماع جمع الرجلين في البيت الأبيض.

وكان كوك يجلس إلى جنب ترامب، خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الأميركية، لمناقشة أهمية ودور التكنولوجيا في التعليم.

وأشاد الرئيس الأميركي بالمدير التنفيذي "لاستثماره الكبير" في الولايات المتحدة، قائلا: "الناس مثل تيم تتوسع في كل مكان وتقوم بأشياء كنت فعلا أريد القيام بها منذ البداية".

وأضاف: "أنتم فعلا تضخون استثمارا كبيرا في بلادنا. نقدر كثيرا ذلك تيم أبل".

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لكن زلة لسان ترامب أثارت العديد من ردود الأفعال في المواقع الاجتماعية، حيث أجمع المعلقون على أن ترامب يعاني دائما المشاكل مع الأسماء، حيث وقع خلال أكثر من مرة في الخطأ ذاته مع أشخاص مختلفين.

وقال أحد المعلقين: "ما رأيك في تيم أبلز؟"، في إشارة إلى جمع كلمة تفاحة.

وسبق لترامب أن دعا المديرة التنفيذية لشركة "لوكهيد مارتن"، بـ"ماريلين لوكهيد"، العام الماضي، بدلا من اسمها ماريلين هيوسن.