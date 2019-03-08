دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي دول عالمية وخليجية تغدق الرئيس الأمريكي ترامب بالهدايا.. وهذه قيمتها

أفادت تقارير صحفية أمريكية، تلقي رئيس بلادهم دونالد ترامب، هدايا من قادة دول عالمية وخليجية هو وأسرته؛ حيث جاءت الصين والسعودين بين الأكثر سخاءً بين الدول التي أغدقت عليهم بالهدايا.

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وأوضحت شبكة NBC News الأمريكية، أن دونالد ترامب تلقى هدايا بلغت قيمتها 140 ألف دولار خلال العام الأول له بالبيت الأبيض، منوهة إلى أن كل الهدايا الأخرى التي قُدمت لترامب وزوجته وابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر حُوّلت إلى الأرشيف الوطني ببلادهم.

وحسبما تم نشره ونسبه للجرد الرسمي السنوي الذي تُجريه وزارة الخارجية الأمريكية لهذه الهدايا، فلقى ترامب وزجته من الرئيس الصيني شي جين أغلى هديتين في عام 2017: لوحة خط مزخرف وصندوق هدايا بقيمة 14400 دولار ومجموعة أوان خزفية تضم أطباقاً طُبِع عليها المنزل الوردي الموجود بمنتجع ترامب في مارالاغو بقيمة 16250 ألف دولار، بينما تلقى من السعودية ودول الخليج هايا وصلت لـ 24120 دولارًا.

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وبحسب التقارير ذاتها، فأن هدايا قادة دول الخليج تنوعت ما بين: قلادة مُدلاة ومُرصَّعة بالياقوت والزمرد بقيمة 6400 دولار، أهداها إياه العاهل السعودي الملك سلمان، وكذلك قدّم ولي عهد البحرين نموذج لطائرة مقاتلة مطلية بالذهب بقيمة 4850 دولاراً ونُصُباً برونزياً لثلاثة من حيوانات المها بقيمة 3700 دولار مُقدَّمة من ولي عهد أبوظبي، ومجموعة من العملات الكويتية المطلية بالذهب بقيمة 1610 دولارات مُقدَّمة من أمير الكويت، فيما أهداه رئيس الوزراء العماني عطراً مليكًا محمولاً في حقيبة من جلد الزواحف بقيمة 1260 دولاراً.المزيد:

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