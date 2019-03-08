كتب- بهاء حجازي:
يقدم الفنان محمد فؤاد، في احتفالية "يوم الشهيد" أغنية وطنية بعنوان "سامحيني ياما"، كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، وتريات تامر فيظي، هندسة صوتية مصطفى رؤوف.
ويشارك فؤاد الحفل الفنانة مروة ناجى وتقدم أغنية "حدوتة" من ألحان محمود الخيامي، بيانو حسين النجار، وتريات تامر فيظي، هندسة صوت عمار خاطر.
ويشارك الفنان أحمد جمال في الحفل ويقدم أغنية "أخو الشهيد" من ألحانه وكلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام .
ومن المقرر الاحتفال بيوم الشهيد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع...
كانت هذه تفاصيل خبر إحداها لمحمد فؤاد.. 3 أغانٍ في احتفالية "يوم الشهيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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