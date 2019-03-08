​المتحدث العسكري ينشر فيديو جديد إحياءًا لـ"يوم الشهيد"

كتب: أحمد أبو عقيل

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعى، على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة "برومو جديد لـ"يوم الشهيد" يتضمن الفيديو تسجيل صوتي للرائد أحمد الشبراوي وابنه قبل أيام قليلة من استشهاده، ومشاهد لأمهات وزوجات الشهداء.

وتحيي مصر، الاثنينالقادم الذي يوافق 9 من شهر مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته المسلحة في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو، وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقلة إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه في وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.