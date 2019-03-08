طارق شوقي: مسألة تطوير التعليم في مصر مستقبل أمة بأسرها

اليوم السابع
أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان مسألة تطوير التعليم فى مصر ليست فردية ولكنها مستقبل أمة بأسرها، كما أنها ليست درجات وإمتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية.مشددا على حاجة مصر لتطوير التعليم والإسراع فى اللحاق بالأمم.
واستعرض وزير التعليم - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،اليوم،- ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى وموقعها "المعرفي" فى العالم وموقعها فى كل صغيرة وكبيرة فى مناحى المعرفة بالمقارنة بالدول الأخرى فى عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨.
وأشار إلى أن الجدل حول الامتحانات...
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