أسباب إقالة مدير معهد القلب..الصحة: للتقصير في العمل..ونصار: لديه طموحات كبيرة..وعاملون يطالبون بعودته

كتب: أحمد أبو عقيل



فتح قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإقالة الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومي، العديد من التساؤلات حول أسباب إقالته رغم كونه يتمتع بسيرة طيبة وسجل مهني عامر بالإنجازات.

وكانت زايد، قد أصدرت مساء أمس الخميس، قرارًا بإنهاء تكليف جمال شعبان، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرا لتقصيره فى مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عدداً من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومى.

وقال "مجاهد"، إن اللجنة تبينت أيضاً أن عدد العمليات التى اجريت في الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 5 مارس الحالى 79 عملية جراحية فقط من أصل 660 حالة مسجلة على منظومة قوائم الانتظار، علما بأن الطاقة الاستيعابية لعمليات القلب المفتوح بالمعهد تبلغ 240 حالة شهرياً.

جابر نصار يستنكر

واستنكر الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.

وقال "نصار" في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " كان أول أمس يحدثني عن أحلامه لمعهد القلب، وتابعت نجاحاته منذ أول يوم ، وتواصله مع رواد المعهد من البسطاء، وإدارته المتميزة وتضحياته بوقته ومصالحه الخاصة".

وتابع: "كان صبحه ومساؤه وليله بينهم البسطاء.. اليوم تقيله وزيرة الصحة !!!.. دكتور جمال دمت رائعاً وناجحاً، ملحوظة، لم أتقابل معه يوماً، وليس بيننا مصلحة من أي نوع".

يطالبون بعودته.

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وتضامن عدد من العاملات في معهد القلب مع الدكتور جمال شعبان بعد إقالته من منصبة مطالبين بعودته للعمل مرة أخرى.

الصحة 5 أسباب وراء إقالة شعبان

1. رصدت تأخرًا في عمليات تركيب منظم ضربات القلب.

2. الاستماع إلى شكاوى المرضى، إذ وجّهت بنقل حالة إلى مستشفى معهد ناصر، لتركيب جهاز منظم ضربات القلب، وأخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتامين الصحي لإجراء الجراحة اللازمة لها.

3. وجّهت وزيرة الصحة، الدكتور أحمد مصطفى نائب مدير المعهد، بإجراء جراحة عاجلة لمريض تم تأجيلها أكثر من مرة داخل المعهد، في يوم الزيارة الذي وافق 14 فبراير.

4. وجّهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح، كما وجّهت بزيادة معدل إجراء القساطر القلبية اليومي لاستيعاب عدد أكبر، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى في تخصصات القلب المفتوح والقساطر القلبية، أحد التخصصات الحرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

5ـ وجهت أيضا بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدي التمريض وتمريض الرعاية، وفنيي القسطرة المتعاقدين مع المعهد، نظرا لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 أشهر.