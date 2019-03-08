سامي الجميل: تحية إلى كل النساء اللواتي يصنعن التغيير في لبنان

وجه النائب النائب سامي الجميل في يوم المرأة العالمي "تحية إلى كل امرأة ترفض الأمر الواقع وتواجه التمييز وتناضل من أجل الحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأضاف "‏تحية إلى كل النساء اللواتي يصنعن التغيير في لبنان اينما كن في الأحزاب، في الادارة العامة، في الشركات، في الجمعيات والنوادي والجامعات".

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