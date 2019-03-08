القاضي صوان تابع التحقيق في ملفات دفع وقبض رشى

يتابع قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تحقيقاته في ملفات دفع وقبض رشى بلغ عدد الموقوفين فيها 37 شخصا بين مدنيين وعسكريين، من ضمنهم مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون المعاون في جهاز أمن الدولة ح.خ.

واستجوب القاضي صوان ستة عشر منهم في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم سندا الى مواد الإدعاء. كما أصدر مذكرتين غيابيتين في حق فارين من وجه العدالة، ويتابع استجواب باقي الموقوفين في هذه الملفات وعددهم 21 موقوفا.