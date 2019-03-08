عز الدين: تحية الى كل امرأة مؤمنة بحقها الإنساني بفرص متكافئة للعيش بكرامة

وجهت النائب عناية عز الدين في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تحية الى كل امرأة مؤمنة بحقها الإنساني بفرص متكافئة للعيش بكرامة ولتحقيق طموحاتها وآمالها في بيئة تشريعية، اجتماعية، اقتصادية وعملية، تجعل العدالة والتوازن ميزانا لاستقرار المجتمع وتطور الأجيال، تحية الى كل رجل يدعم هذه المسيرة.

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