ريا الحسين في يوم المرأة العالمي: معاً نحو التكامل لتحقيق نموّ مستدام في مجتمعنا

اشار وزيرة الداخلية ريا الحسن في تصريح لها بمناسبة يوم المرأة العالمي، الى انه "لا بدّ من تحيّة مزدوجة، الأولى للمرأة اللبنانية التي أفتخرُ بها وأدعوها لتقديم المزيد من النجاحات والإنجازات، والثانية للرجل اللبناني الذي بات يؤمن اكثر فاكثر بضرورة تكافؤ الفرص والتساوي بالحقوق بين الجنسَين"، اضافت "معاً نحو التكامل لتحقيق نموّ مستدام في مجتمعنا".

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