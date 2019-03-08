قرعاوي:كل التقدير لعطاءات المرأة التي لا تكفيها يوم واحد للإحتفاء بها

أشار النائب محمد القرعاوي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "يوم المرأة العالمي، ليس يوما ونطويه، هو تأكيد على دور المرأة في ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية نحو بناء المجتمع بجناحيه، كل التقدير لعطاءات المرأة التي لا تكفيها يوم واحد للإحتفاء بها".

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