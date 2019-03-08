أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المرأة هي نصف المجتمع لا بل أكثر، هي الام والاخت والابنة والزوجة، هي من اهدتنا النور في هذا العالم، هي الإنسانية بكل معانيها، في اليوم العالمي للمرأة نضالنا مستمر حتى النهاية لتنال كل حقوقها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي اللمع: نضالنا مستمر حتى النهاية لتنال كل امرأة حقوقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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