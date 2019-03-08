مراد: لا يجوز ان يستمر لبنان بسياسة النأي بالنفس فيما خص العلاقة مع سوريا

اشار عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد الى ان لا يجوز ان يستمر لبنان بسياسة النأي بالنفس فيما خص العلاقة مع سوريا، لان العلاقة يجب ان تكون مميزة وهذا ما نص عليه الدستور، واكد انه لا يجوز ان يبقى العدو الصهيوني يستعمل لبنان كمنصة للاعتداء على الشقيقة سوريا.
واعتبر مراد في حديث تلفزيوني، ان الحكومة مشكلة من عدة قوى سياسية، ولكل فريق الحق في التعبير عن حقه، ودعا الى عدم اعطاء الاذن الى الاميركي والغربي لانهم لا يريدون لنا الخير. واكد انه من المستحيل ان يعطي اي مندوب اميركي نصيحة لصالح لبنان، لان كل المندوبين الاميركيين يتحدثون بلسان الصهاينة.
ولفت الى ان الحكومة اعطت لنفسها 100 يوم للتحضير، واكد انه لا يجوز بقاء وضع الكهرباء على حاله، ويجب حل ازمة النفايات، كما يجب البدء بالتنقيب عن النفط.
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