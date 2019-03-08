نفد الأساتذة المتعاقدون إعتصاما رمزيا بمناسبة عيد المعلم أمام وزارة التربية.وأكد الاساتذة انه في هذا العيد نزلنا الى الوزارة لنذكر المسؤولين والنواب وتحديدا لجنة التربية بأن المتعاقد هو مواطن وله حقوق. من جهته حيا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر المعلمين في عيدهم ، مطالبا بـ "انصاف الاساتذة المتعاقدين وإعطائهم حقهم بالتثبيت والطبابة واجراء مبارايات في مجلس الخدمة المدنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر تحرك مطلبي للأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية: المتعاقد مواطن وله حقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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