رابطة معلمي التعليم الأساسي: لا قيام للتعليم بدون معلم مطمئن إلى غده

تقدمت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان من جميع الزملاء المعلمين في كافة القطاعات الرسمية والخاصة بالتهنئة بمناسبة عيد المعلم متمنيّة لهم دوام الصحة والعطاء. وأكدت الهيئة أن "النهوض بالمدرسة الرسمية كضرورة تربوية وطنية ونعتبر أن الإساءة لها أو التقليل من شأنها من أي جهة أتت مسألة مضرة بكل البناء التربوي الذي نراه وحدة متكاملة بكل مراحله ،ومن الواجب اليوم على الجميع مساعدة هذه المدرسة على النهوض مجدداً بدل رمي السهام بإتجاهها بقصد أو بدون قصد"، مشددة على ان "لا قيام للتعليم والتربية ولا نهوض للمدرسة الرسمية بدون معلم كفؤ مطمئن إلى غده إجتماعياً ووظيفياً ، معلم يحظى بالكرامة المعنوية والمادية ،ولا نهوض لوطننا لبنان من أزماته المتعددة والمفتوحة إلا بتعليم جيد ونوعي وبأفضل المستويات".

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