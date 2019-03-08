تجمع المعلمين في لبنان يقيم حفلا تكريميا للمعلمين المتقاعدين في النبطية

أقام تجمع المعلمين في لبنان حفلا تكريميا للمعلمين المتقاعدين لمناسبة عيد المعلمين في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية، والقى عضو تجمع المعلمين في لبنان المربي حسن كركي كلمة حيا فيها المعلمين المقاومين في الجنوب من علموا حروف العزة والاباء وصنع الانتصارات على العدو الاسرائيلي، لافتا الى انه في الجنوب كانت المدارس والمعلمين الذين علموا بقلم الرصاص وبالرصاص الذي اصاب مقتلا اسرائيل وولت تجر اذيال الخيبة من ارضنا بفضل قوة المقاومة والجيش والشعب، تلاه نائب رئيس التجمع ربيع نور الدين فقال مع انطلاقة العمل الحكومي نؤكد في تجمع المعلمين على ضرورة معالجة العديد من المشاكل التي لا تحتمل التأخير ومنها ايفاء الزملاء الجدد في التعليم الثانوي حقوقهم في الدرجات الست حفاظا على العام الدراسي، ودفع المستحقات المالية لصناديق المدارس في اوقاتها ليتسنى لها تغطية مصارفاتها وتأمين حاجات المدارس الرسمية من المعلمين ورفع الظلامة عن حملة الاجازات الجامعية من خلال ادراج مشروع القانون النائم في ادراج المجلس النيابي على جدول اعمال اول جلسة تشريعية وايجاد حل عادل لكل المتعاقدين.

وأكد عضو المجلس السياسي لحزب الله حسن حدرج في كلمته ان الوظيفة الاولى للمعلم هي بناء الشخصية القوية للطالب والوظيفة الثانية تنمية المهارات الاجتماعية والوظيفة الثالثة اكتشاف المواهب وتنميتها، وهناك وظيفة مسؤولة عنها الدولة وهي بناء أساتذة أكفاء ويتمتعون بحس المسؤولية تجاه بناء المجتمع.