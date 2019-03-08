توقيف سوري في الكحالة بجرم تحويل أموال الى سوريا بطريقة غير شرعية

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري (ع.ح) في محلة الكحالة - بعبدا، بجرم تحويل أموال بطريقة غير شرعية من لبنان الى سوريا وضبطت بحوزته مبلغا من المال.

بناء لإشارة القضاء المختص تم تسليم الموقوف والمضبوطات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي.