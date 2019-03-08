التايمز: تركيا تهدد أمن حلفائها في الناتو عندما تشتري نظام صواريخ من روسيا

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في مقال افتتاحي إلى أن تركيا تهدد أمن حلفائها في الناتو عندما تشتري نظام صواريخ من روسيا.

ودعت الصحيفة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى التخلي عن الصفقة مع روسيا. ورأت انه "على أردوغان أن يصغي إلى التحذيرات الأمريكية وإمكانية فرضها عقوبات على بلاده. فميل أنقرة إلى موسكو يعني، حسب الصحيفة، دعوة نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شق الحلف الذي خدم تركيا. كما أن بوتين لا يريد الخير لأنقرة، وإنما هدفه تخريب التضامن بين دول الناتو".

ورأى ان "الشعب التركي هو الخاسر في القضية". وأضافت ان "ميل أردوغان إلى الكرملين سياسة غريبة فتركيا كانت تاريخيا دائما مرتابة من روسيا لأسباب موضوعية. ويعود تحالف تركيا مع الولايات المتحدة إلى عام 1946 عندما كانت لستالين أطماع في الأراضي التركية".