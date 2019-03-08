الحريري:نلتزم مواصلة العمل من اجل المساواة بالحقوق والواجبات بين المواطنين

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي سعد الحريري في يوم المرأة العالمي انه "نلتزم مواصلة العمل من اجل المساواة في الحقوق كما في الواجبات بين المواطنين وتمكين المرأة من قيادة القطاعات كافة لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي والتوازن في مجتمعنا لان تفويت الإفادة من هذه الطاقة هو خسارة وطنية".

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